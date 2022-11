“Lo sport che supera ogni barriera”: i ragazzi del Calabria Basket Unified protagonisti su Rai 2

30 Novembre 2022 12:03

La Calabria è ancora protagonista in Rai, su Rai 2 per la precisione, in merito a un tema nobile: lo sport che supera ogni barriera. Domani, giovedì 1 dicembre, nella puntata di “Tutto il bello che c’è” (ore 12.30), a raccontarlo saranno i ragazzi Calabria Basket Unified, cestisti speciali che vivono un’avventura che contagia entusiasmo e che si sono messi in gioco e ci hanno creduto.

Nel corso della puntata, la rubrica del Tg2 parlerà anche di cultura e mobilità green, di accoglienza turistica sostenibile, alla scoperta di come fare una gita in bicicletta e approfittarne per visitare un sito archeologico vicino alla ciclabile, avere due ore libere prima di un treno e cogliere l’occasione per visitare un giardino speciale nei pressi della stazione. Questo è possibile grazie all’Atlante della mobilità dolce, una mappa digitale e interattiva che mette in comunicazione stazioni ferroviarie, ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico artistico e naturalistico del nostro Paese. Tappa a a Bolzano, poi, tra aziende innovative che offrono prodotti e servizi sostenibili per scoprire l’hotellerie del futuro e infine il salto in Calabria.