Calabria, oggi la premiazione degli atleti della Federazione Italiana Sport Equestri

28 Novembre 2022 11:22

Oggi, 28 Novembre 2022, alle ore 18:00, al Consiglio Regionale Calabria, la Premiazione degli atleti che si sono distinti in gare nazionali ed internazionali della Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Calabria. Il Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto, venuto a conoscenza dei prestigiosi risultati ottenuti, ha ritenuto opportuno convocare il Presidente FISE Calabria Roberto Cardona ed i suoi atleti per congratularsi e dare i riconoscimenti delle ottime prestazioni sportive che donano lustro alla Calabria. Di seguito i nomi degli atleti che hanno partecipato in rappresentanza della Calabria a gare d’interesse nazionale ed alla prestigiosa manifestazione di Fieracavalli Verona, punto di riferimento internazionale di settore: