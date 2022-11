Calabria, Antoniozzi: “bene l’aumento dei fondi del diritto allo studio”

30 Novembre 2022 15:11

“Ringrazio il presidente Occhiuto e il vice presidente Princi per avere previsto lo stanziamento di ulteriori 1,1 milioni di euro per il diritto allo studio”. Lo afferma il vice capogruppo di Fdi alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Si tratta di una misura quanto mai preziosa per le famiglie calabresi che anche quest’anno hanno dovuto fare i conti con il caro libri”, rimarca Antoniozzi.

“Aumentare la somma a disposizione delle famiglie – dice Antoniozzi – è un atto di sensibilità che qualifica tutta la maggioranza di cui Fratelli d’Italia fa parte con orgoglio”.