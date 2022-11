Un calabrese campione d’Europa! Fabrizio Ruggiero sul tetto più alto di Kickboxing Wako Pro

6 Novembre 2022 16:03

Le eccellenze calabresi che ci piacciono e che, molto spesso, emergono a livello internazionale. Questa volta il turno è di Fabrizio Ruggiero, 24enne di Crotone salito sul tetto più alto d’Europa di Kickboxing Wako Pro, categoria 60 kg. Ad esaltarlo, sui social, è anche il Governatore regionale Roberto Occhiuto: “un talento made in Calabria, che con passione, determinazione e sacrificio è riuscito a battere il fortissimo slovacco Lucas Mandinek nella categoria 60 kg. ‘Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria’, le sue prime parole dopo l’incontro che lo ha portato alla vittoria. Grazie, Fabrizio. La Calabria è orgogliosa di te”, ha scritto il Presidente in un post.