Calabia: lavori allo svincolo e galleria “San Lauro”

28 Novembre 2022 11:12

Lungo la strada statale 283 ‘Delle Terme Ligiane’ prenderà il via a partire da mercoledì 30 novembre un intervento di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti di illuminazione, nel territorio comunale di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza. L’intervento consisterà, principalmente, nell’ installazione di cavi elettrici nella galleria e allo svincolo ‘San Lauro’.

Per l’esecuzione dei lavori, a partire dal 30 novembre e fino al 3 dicembre 2022, si procederà con un restringimento di entrambe le carreggiate e senso unico alternato, regolamentato da movieri, dal km 21,000 al km 21,700, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:30 e le ore 18:00, nei giorni di il mercoledì, giovedì, venerdì, sabato