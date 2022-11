Burattini, magia e teatro di strada a Reggio Calabria: gli appuntamenti di Allegria Festival

17 Novembre 2022 16:28

Dall’11 di novembre al 30 dicembre 2022, le piazze, i siti archeologici, i teatri, i cortili parrocchiali, gli auditorium di tanti rioni periferici della città diventeranno spazio scenico di eventi teatrali, musicali, di arte circense, teatro di figura e di strada. Un progetto importante, di grande interesse per la rivalutazione delle zone più decentrate della città e di ripartenza dello spettacolo dal vivo, ideato e promosso dall’Associazione Calabria dietro le quinte APS, ormai consolidata realtà nell’ambito dell’organizzazione degli eventi reggini.

L’Allegria Festival, che si avvale della direzione artistica del noto attore e regista Pier Maria Cecchini, è sostenuto dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC, ha avuto inizio lo scorso 11 novembre con il ciclo di workshop sul teatro comico tenuti dai docenti dell’Accademia del Comico nel quartiere di Gebbione; mentre, domenica nel quartiere di Gallina ha avuto luogo la performance di arte contemporanea “La cena divisa” dell’artista Roberto Giriolo, un allestimento significativo dal forte impatto sociale con una tavola apparecchiata divisa da un muro di mattoni, dove i commensali si ritrovano seduti uno di fronte all’altro senza potersi vedere o toccare.

I prossimi appuntamenti, tutti da non perdere toccheranno altri quartieri della città: venerdì 18 novembre alle ore 19.00 presso la Sala parrocchiale Don Barbieri di Bocale, si terrà il suggestivo spettacolo di magia ed illusionismo del Mago Quasar, uno dei maggiori rappresentanti in Italia e all’estero di illusionismo e manipolazione, che ha ottenuto nella sua lunga carriera importanti riconoscimenti. Quasar si esibirà in una serie di numeri di prestigio e illusionismo dando vita ad uno spettacolo che stupirà e divertirà grandi e piccini.

Sabato 19 novembre, a Santa Caterina nelle sede dell’associazioni Incontriamoci sempre, si terrà un doppio appuntamento dedicato alle famiglie e ai bambini, con un workshop gratuito sull’arte di manovrare i burattini alle ore 16,30, e uno spettacolo di burattini dal titolo “Le avventure di Pulcinella” simbolo universale della napoletanità, che porterà in scena, un perfetto equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Il workshop e lo spettacolo saranno tenuti dal burattinaio Gaspare Nasuto, considerato tra i grandi maestri della tradizione napoletana di burattini, vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi ai segreti delle Guarattelle napoletane. Le Guarattelle napoletane sono un antico tipo di burattini a guanto nati a Napoli nel 1500 circa. La particolarità dello spettacolo è la voce di Pulcinella che si ottiene grazie alla “pivetta”, uno strumento che il burattinaio tiene in fondo al palato durante le rappresentazioni. A ciò si unisce un’esclusiva e sorprendente tecnica di movimento dei burattini e una potenza recitativa che rendono gli spettacoli performance teatrali incredibilmente moderne. Gaspare Nasuto, ambasciatore nel mondo della maschera di Pulcinella per il Museo di Acerra, è tra gli artisti burattinai più premiati con numerosi riconoscimenti internazionali alla sua carriera è stato inoltre ospitato con i suoi spettacoli e workshop in Italia, e numerosi paesi del mondo.

Domenica 20 novembre, alle ore 19,00 nel quartiere di Oliveto, si terrà lo spettacolo di arte di strada “Oh my dogs” con l’artista ed educatore cinofilo palermitano Salvatore Rosso accompagnato dai suoi due fedelissimi amici a quattro zampe. Le marionette realistiche di Black e Backy, mostreranno una serie di tricks eseguiti a tempo di musica, coinvolgendo gli spettatori presenti. Arte, movimento e sincronia dei gesti, sono i punti forti di questo spettacolo molto originale, che affascinerà grandi e piccini.

Eventi diversi ma accomunati dall’originalità e dalla creatività che l’Associazione “Calabria dietro le quinte” ha organizzato per la cittadinanza tutta, ed in particolare per gli abitanti delle periferie, con l’obiettivo di valorizzarle e di sviluppare tra gli abitanti, interesse e passione per l’arte in tutte le sue sfaccettature.