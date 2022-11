Brunori sbaglia ancora e il Palermo risuscita il Venezia: finisce 0-1, anche qui Var protagonista

27 Novembre 2022 20:11

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo e secondo rigore fallito da Brunori. Dopo Cosenza, altro penalty sbagliato dal capitano rosanero e i siciliani perdono il secondo scontro diretto di fila. Venezia risuscitato, non vinceva da settimane. Dopo lo 0-0 all’intervallo, nella ripresa succede di tutto. Prima un rigore (inesistente) assegnato e poi tolto dal Var al Palermo, poi il gol ospite, poi un rigore sempre al Palermo (questa volta netto) fallito da Brunori e poi il gol di Bettella, con il Var ancora protagonista. C’è un fuorigioco millimetrico e così il gol non viene convalidato. Praticamente, tra Frosinone e Palermo, il Var interviene per segnalare (e annullare) un fuorigioco. Sì, a Frosinone e a Palermo. Come “allora” a Modena. Praticamente ovunque, tranne che al Granillo. Lì è tutto regolare.

RISULTATI SERIE B 14ª GIORNATA

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 15:00

Parma-Modena 1-2

ore 18:00

Pisa-Ternana 3-1

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 12:30

Reggina-Benevento 2-2

ore 15:00

Brescia-Spal 2-0

Cittadella-Cosenza 1-1

Como-Bari 1-1

Frosinone-Cagliari 2-2

Perugia-Genoa 1-0

Sudtirol-Ascoli 2-2

ore 18:00

Palermo-Venezia 0-1

CLASSIFICA SERIE B