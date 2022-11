Brescia-Reggina, pazzesco: settore ospiti già sold out dopo 24 ore!

29 Novembre 2022 11:11

24 ore. Solo 24 ore. E già oltre 1000 biglietti venduti. Il settore ospiti dello stadio Rigamonti di Brescia è sold out: saranno 1.027 i tifosi della Reggina presenti nella città lombarda per il match di domenica alle ore 15. Considerando i numeri delle trasferte di quest’anno, il cammino della squadra di Inzaghi e una città a livello geografico abbastanza semplice da raggiungere dalla stessa Lombardia e dalle regioni limitrofe in cui pullula di cittadini e tifosi reggini, questo risultato era prevedibile, anche se non scontato. Al momento, quindi, i tifosi saranno almeno 1.207, ma resta da capire se potrà essere ampliato. Non sono ancora giunte novità in merito e bisognerà attendere. Ma tanto mancano ancora 5 giorni.