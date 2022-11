Brescia-Reggina, è già partita la prevendita: tutte le info

28 Novembre 2022 16:11

Anche se il pareggio di ieri ha portato con sé rimpianti e polemiche, la Reggina è lì, sempre seconda, e anzi ha allungato di un punto sulle inseguitrici, tra cui il Genoa. Fino a fine anno, però, tour de force importante che chiuderà il girone d’andata e consoliderà obiettivi e consapevolezze degli amaranto, in attesa del calciomercato e di quello che tanti addetti ai lavori definiscono un altro campionato, il girone di ritorno. Ma intanto domenica si va al Rigamonti, in casa del Brescia, l’unica nelle zone alte a vincere nel weekend e ad avvicinarsi a Menez e compagni, adesso solo a +3. Brescia, tra l’altro, è anche il passato recente di Inzaghi (non troppo felice, ma la piazza ovviamente non c’entra).

Per il match di domenica (fischio d’inizio ore 15) è già “attiva la prevendita per il settore ospiti“, come si legge sul sito ufficiale del club. “Il costo del biglietto intero è di € 14,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare il tagliando online sul sito https://www.ticketone.it/. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per sabato 3 dicembre alle ore 19:00″.