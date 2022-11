Caos in Brasile dopo la vittoria di Lula, proteste dei sostenitori di Bolsonaro

1 Novembre 2022 16:19

Tensione in Brasile dopo la vittoria di Lula: sit-in dei bolsonaristi, proteste davanti alle caserme

Alta tensione in Brasile dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di Luiz Inacio Lula da Silva: oltre ai blocchi stradali in corso in almeno 20 Stati, i sostenitori del presidente uscente Bolsonaro si stanno organizzando per sit-in davanti alle caserme per chiedere l'”intervento federale”.

L’obiettivo finale dei contestatori, secondo alcuni opinionisti brasiliani, sarebbe quello di far invocare l’articolo 142 della Costituzione che prevede l’intervento delle Forze armate per “ristabilire l’ordine tra i poteri”.