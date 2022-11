La bomba di Repubblica dopo Reggina-Genoa: “Blessin in bilico”. E fa un nome suggestivo

9 Novembre 2022 15:53

Sembra una di quelle notizie a cui non credere. E, magari, si tratta anche soltanto di una lontanissima ipotesi. Ma La Repubblica-Genova la “bomba” la lancia, lo fa a qualche giorno dalla sconfitta del Genoa al Granillo, per mano di una grande Reggina, in grado così di agganciare gli stessi liguri al secondo posto: “Alexander Blessin torna in bilico. E i tifosi sognano Marcelo Bielsa“, è il titolo del quotidiano che ipotizza così una posizione traballante del tecnico. Addirittura, il giornale si lancia in alcuni nomi di eventuali sostituti, di cui uno suggestivo, anche se si tratta più di desideri social dei tifosi.

Come si legge sul quotidiano, domenica contro il Como può essere “l’occasione per ritrovare la vittoria in casa e fare pace con il popolo rossoblù già diviso sui social su Blessin, dove si ipotizzano nomi internazionali come Bielsa a esperti tecnici di B come Semplici e Andreazzoli. E la società? L’umore a Villa Rostan non è dei migliori e la sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. La speranza è che la rabbia possa trasformarsi in una cavalcata vincente nel prossimo mese”. Sia chiaro: il Genoa non sta stra-dominando, come si poteva pensare alla vigilia, ma resta la squadra più forte e temibile, nonché quella che sta al meglio rispettando le attese estive, al netto di cammini deludenti come quello del Cagliari.