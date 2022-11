Blujet, Timbro e Siracusano (Articolo Uno): “a rischio la sicurezza di lavoratori e passeggeri”

25 Novembre 2022 16:41

“Nonostante i dodici scioperi, le questioni poste dai lavoratori della Blujet rimangono ancora tutte sul campo, a partire da quella della sicurezza. Appare evidente a chiunque si trovi ad utilizzare il mezzo veloce che le condizioni in cui versano le imbarcazioni necessitino di interventi di manutenzione immediati“. È quanto si legge in un comunicato a firma di Maria Flavia Timbro e Domenico Siracusano di Articolo 1.

“Le passerelle di imbarco appaiono molto precarie, specie in caso di pioggia, cosi come l’accesso e l’uscita attraverso le scale sul ponte principale, specialmente per viaggiatori con bagagli. Solo il supporto e l’abnegazione del personale rende possibile un percorso ad ostacoli, ancor più complesso per le persone a ridotta mobilità che per esempio sulla “Dubrovnik”, non possono usufruire neanche del servo scala – sottolineano la Segretaria Nazionale e il Segretario Provinciale di Articolo 1 – Avarie e malfunzionamenti tecnici sono una costante, determinando ritardi e, come nel caso di ieri pomeriggio, l’annullamento di corse evidenziando lo stato dei mezzi. I due aliscafi di proprietà e i tre noleggiati richiedono interventi di manutenzione profondi se non l’acquisto di nuovi mezzi. Dietro un ritardo o una corsa annullata c’è qualcosa che non funziona, qualcosa che potrebbe mettere a rischio lavoratori e viaggiatori“.

“Non si giochi più sulla pelle delle persone che quotidianamente attraverso lo Stretto di Messina. Se è vero, come hanno recentemente dichiarato i sindacati, che si è riaperto il dialogo con il nuovo management di Blujet in discontinuità con la passata gestione, allora non si perda altro tempo e si metta la sicurezza al centro del servizio di continuità territoriale. – si legge ancora nella nota – Allo stesso tempo, non si perda di vista la vertenza contrattuale. Nella scorsa legislatura avevamo proposto un tavolo interministeriale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI- Rete Ferroviaria Italiana (socio unico di Blujet) per arrivare finalmente all’applicazione del CCNL settore mobilità ferroviaria visto ai lavoratori Blujet che svolgono a tutti gli effetti un servizio di supporto ai treni e garantiscono la continuità territoriale“.