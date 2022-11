Gli auguri di Copagri Calabria al nuovo presidente del Consorzio dei Vini Reggini Vincenzo Vozzo

15 Novembre 2022 11:50

Francesco Macrì, presidente della Copagri Calabria, augura buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio dei Vini Reggini Terre di Reggio Calabria Vincenzo Vozzo

“Inviamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio dei Vini Reggini Terre di Reggio Calabria Vincenzo Vozzo, figura di grande spessore e di notevole capacità professionali, al quale assicuriamo sin da ora la nostra piena e totale disponibilità a collaborare nell’interesse del comparto vitivinicolo reggino e regionale“.

Lo afferma il presidente della Copagri Calabria Francesco Macrì, dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che riunisce le aziende vinicole più rappresentative dell’area metropolitana per promuovere e valorizzare le denominazioni tutelate della produzione vinicola reggina.

“Vozzo è un agronomo molto competente e apprezzato sul territorio, che conduce un’azienda agricola vitivinicola con annesso agriturismo e che ricopre da tempo un ruolo dirigenziale all’interno della Copagri regionale e provinciale”, evidenzia il vicepresidente della Copagri Calabria Vincenzo Lentini, rinnovando i migliori auguri al neoeletto presidente consortile.

“Parliamo di un Consorzio nato tre anni fa in una terra un tempo chiamata Enotria, dal greco ‘terra del vino’, che è ancora oggi un luogo adibito alla produzione di svariati vini a denominazione d’origine, in prevalenza rossi, dal sapore ricco e dai richiami arcaici”, aggiunge Lentini, ricordando che “la zona del reggino è nota nel panorama vitivinicolo nazionale per essere aspra e forte e per regalare al palato blend ottenuti da vitigni antichissimi e uve internazionali”.