Terrore ad Istanbul: esplosione in centro, 6 morti e 53 feriti

13 Novembre 2022 16:42

Secondo la Cnn turca l’esplosione ad Istanbul potrebbe essere stata causata da un pacco bomba o da un kamikaze

Terrore nel pomeriggio in Turchia. Una tremenda esplosione si è verificata nella trafficata via dello shopping di Istiqlal ad Istanbul. Il governatore Ali Yerlikaya ha spiegato che i morti sono 6 e i feriti 53. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato il “vile attacco” in una diretta televisiva. “Gli autori saranno smascherati e puniti”, rimarca il presidente turco. Sul posto numerose ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Secondo la Cnn turca l’esplosione potrebbe essere stata causata da un pacco bomba o da un kamikaze. Il sito di notizie Mynet riferisce che le autorità di Ankara seguono la pista terroristica.