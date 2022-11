Qualcuno (non) fermi il Napoli! Atalanta battuta in casa sua: chiamatela già prima mini-fuga | CLASSIFICA

5 Novembre 2022 20:04

Chiamatela già prima mini-fuga. Il Napoli è scappato. E chi lo ferma? Nessuno, per favore, perché così è bellissimo (e meritato)

E’ un +8 sulla seconda, appena battuta, in attesa del Milan (male che vada sarebbe un +6). Senza paura: chiamatela già prima mini-fuga. Il Napoli è scappato. E chi lo ferma? Nessuno, per favore, perché così è bellissimo (e meritato). Nel primo dei tre big match di una 13ª giornata di Serie A da sballo, la capolista batte la seconda in classifica, in casa sua. Un squadra, l’Atalanta, finora quasi perfetta. Ma di fronte ne aveva un’altra che in quanto a perfezione può insegnare tanto. E così, al Gewiss Stadium, esce fuori un match bellissimo, che non tradisce le attese, con tantissima intensità e zero pause. Tutto come prevedibile, insomma. I gol, però, sono tutti nel primo tempo. Fa praticamente tutto lui, sì, proprio lui, quell’attaccante del Napoli, quello lì, Osimhen. Prima tocca con le mani in area e regala il penalty (dopo Var) all’Atalanta realizzato da Lookman, poi salta al terzo piano e fa subito 1-1 di testa e infine scappa via di forza e velocità e serve Elmas per l’1-2. La ripresa, poi, “tutti in the box” per Spalletti, che è anche fortunato (traversa nerazzurra), ma sfrutta il contropiede e confeziona una vittoria pesantissima e già, seppur a novembre, significativa. Di seguito tutto il programma di giornata e in basso la classifica.

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA

VENERDI’ 4 NOVEMBRE

ore 20:45

Udinese-Lecce 1-1

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 15:00

Empoli-Sassuolo 1-0

Salernitana-Cremonese 2-2

ore 18:00

Atalanta-Napoli 1-2

ore 20:45

Milan-Spezia

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 12:30

Bologna-Torino

ore 15:00

Monza-Verona

Sampdoria-Fiorentina

ore 18:00

Roma-Lazio

ore 20:45

Juventus-Inter

