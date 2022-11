Messina, assunzioni aperte in un’azienda leader: le posizioni richieste. Come candidarsi | INFO UTILI

7 Novembre 2022 12:36

Assunzioni aperte in un’azienda siciliana, con sede anche a Messina: 2 le posizioni richieste. Tutte le info e come fare per mandare la propria candidatura

Penta Servizi è un’azienda in forte espansione. Nata nel 2009 ad Agrigento, si è poi allargata a tutta la Sicilia con le sedi di Messina ed Enna. Il suo obiettivo è quello di “aprirsi” ancora di più, ricercando sempre nuove figure, favorendo l’occupazione di risorse del territorio e guardando al futuro con serenità e ambizione. Penta Servizi è una società di contact center. Tra le aziende leader sull’isola, offre servizi di telemarketing, teleselling, click to call, customer acquisition (outbound e assistenza clienti) per committenti del settore energetico e telefonico tra i più importanti in Italia. Attualmente dà lavoro a circa 200 risorse tra collaboratori e dipendenti, sfatando il falso mito dell’operatore call center senza futuro. In Penta Servizi il futuro te lo puoi costruire eccome. C’è possibilità di crescita, carriera e gratificazione professionale ed economica. Lo hanno svelato anche i dipendenti stessi ai nostri microfoni, nel corso di una nostra visita alla sede di Messina, dimostrando che c’è spazio per tutti, dai giovanissimi a mamme e padri di famiglia, che hanno la possibilità di gestire in tranquillità il proprio tempo per via dell’impiego su turni.

Ma Penta Servizi non si ferma qui. L’obiettivo, come detto, è quello di crescere ancora, assumendo nuove figure professionali del territorio. Al momento, le posizioni richieste dall’azienda sono due:

La prima, quella di operatore click to call/customer care – settore utility , deve possedere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, con qualifica di diploma, con minima esperienza nel settore customer care, capacità di utilizzare bene le piattaforme informatiche e buona capacità di ascolto. La risorsa si occuperà di fornire assistenza al cliente su prodotto/servizio energetico, telefonico e adsl.

, deve possedere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, con qualifica di diploma, con minima esperienza nel settore customer care, capacità di utilizzare bene le piattaforme informatiche e buona capacità di ascolto. La risorsa si occuperà di fornire assistenza al cliente su prodotto/servizio energetico, telefonico e adsl. La seconda, Consulente telefonico multi servizi – settore energetico, deve possedere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, con qualifica di diploma, con buona esperienza nella vendita e nella gestione delle problematiche del cliente su prodotti/servizi del settore energetico.

L’inquadramento contrattuale per entrambe le posizioni è part time (CCNL categoria), con lavoro su turni. Chiunque fosse interessato può informarsi, e inviare la propria candidatura, tramite la sezione “Lavora con noi” del sito dell’azienda; oppure direttamente inviare la propria candidatura all’indirizzo email lavoraconnoi@pentaservizi.it.