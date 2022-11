Asc Reggio Calabria, tutto pronto per l’inizio della stagione sportiva: coinvolti oltre 7 mila atleti

22 Novembre 2022 17:46

Rullo di tamburi per l’inizio della stagione sportiva calcistica 2023 targata ASC Reggio Calabria, che coinvolgerà oltre 7000 atleti di tutte le età nei Campionati di Calcio a 5, Calcio a 7, Interforze a 8, Business Cup a 8, Calcio a 8 Over 40 e Calcio a 11 Amatoriale. Oltre i consueti Campionati la ASC continua a stupire ed a reinventare quotidianamente per far divertire gli sportivi e gli appassionati con lo sport popolare per eccellenza, così organizzando il Campionato di Calcio a 6 che si svolgerà presso la nuova struttura affiliata di Sala di Mosorrofa. Inarrestabile e sempre in prima linea, quindi, la macchina organizzativa del settore calcio del Comitato composto dagli infaticabili Francesco Massara, Amedeo Basile, Giovani Minniti, Carlo Vitale, Luvara Francesco, Andrea Ripepi e Gianluca Letizia alla continua ricerca di novità, ma anche di perfezionamento delle tradizionali competizioni.

Con la moltitudine di Campionati, con oltre 7000 atleti, con 400 squadre partecipanti ai 16 Campionati Giovanili “ASC Piccole Pesti” ed oltre 25 arbitri l’ASC Reggio Calabria si conferma come Ente di promozione sportiva di riferimento per la Calabria con i suoi numeri in termini di affiliati, di partecipanti e varietà di competizioni. Tutto pronto, quindi, per intraprendere un nuovo viaggio all’insegna del divertimento e del confronto nel pieno rispetto del fair play, come da mission ASC, per regalare nuove emozioni tra un tiro in porta ed una parata, al ritmo dei cori delle tifoserie, che saranno immortalate nell’APP “ASC Calabria” dedicata ai diversi Campionati. Le attività non si limiteranno alla stagione invernale. Lo staff del settore calcio ha già messo in cantiere nuovi importanti progetti in partnership con la “Tornei Giovanili Sicilia”, ma anche confermando le Finali Regionali e Nazionali ASC 2023, oltre all’atteso evento sportivo annuale “Swell” che coinvolgerà tutte le scuole calcio d’Italia. Tutte le informazioni sulle attività e sui Campionati sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.