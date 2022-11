Apre la Scuola di San Sperato, ma che attacco dei genitori: “è la vittoria nostra, non della politica…”

7 Novembre 2022 16:59

“Scuola di San Sperato finalmente aperta: è la vittoria dei genitori e non della politica”. Così in una nota stampa un gruppo di genitori dei bambini della Scuola di San Sperato

Che attacco! Hanno lavorato tanto, a spese proprie, affinché la Scuola venisse aperta. E, ora che l’obiettivo è stato raggiunto, si prendono giustamente tutti i meriti, nascondendo quelli di una politica che, evidentemente, non ha fatto ciò che doveva. In una nota stampa, i genitori dei bambini della Scuola di San Sperato esultano per l’apertura della scuola: “finalmente, ma è una vittoria nostra e non della politica”, hanno affermato. Il riferimento è all’Amministrazione, già chiamata pesantemente in causa da un comunicato dei Consiglieri reggini di Forza Italia, che evidenziavano l’assurdità del fatto che a occuparsi dei lavori di trasloco e pulizia fossero stati i genitori stessi, a spese proprie.

“Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, da oggi la Scuola di San Sperato è aperta, la nostra battaglia è stata vinta – si legge nella nota – Dopo aver aspettato per mesi il comune che ha ritardato iter per energizzazione scuola, abbiamo dovuto provvedere a spese nostre alle pulizie del plesso ed al trasloco dalla vecchia scuola che è stato effettuato lo scorso fine settimana. Oggi per i nostri figli, che nelle ultime settimane hanno dovuto effettuare i turni pomeridiani, è un giorno di festa. Ci teniamo particolarmente a ringraziare il rappresentante d’istituto Carmelo Crucitti per l’impegno continuo e costante che ha dimostrato in queste settimane difficili. Merita il nostro Grazie il Consigliere Comunale Mario Cardia che nelle ultime settimane è stato sempre presente al nostro fianco ed ha intrapreso attraverso un accesso agli atti ed in consiglio comunale un’azione politica determinante per arrivare vittoriosi al traguardo”.