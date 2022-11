L’appello di Fabio Pugliese al presidente Occhiuto: “rimuovere i dirigenti Anas in Calabria”

26 Novembre 2022 22:35

E’ chiaro e netto l’appello di Fabio Pugliese, già presidente dell’associazione “Basta Vittime sulla SS106” e animatore di tante battaglie a tutela degli automobilisti, al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Bisogna rimuovere tutti gli attuali dirigenti della Struttura Territoriale di Anas in Calabria. Chiedo di verificare i loro Bilanci di Esercizio negli ultimi 3 anni e se non hanno prodotto nulla deve pretendere che siano rimossi”, evidenza Pugliese. “La Calabria ha bisogno di dirigenti con la “D” maiuscola. Chieda al Governo ed alla Direzione Generale di Anas di mandare in Calabria i migliori Dirigenti che ha sul territorio nazionale. Perché la Statale 106, quella attuale, quella che i cittadini calabresi percorrono ogni giorno, versa in condizioni comatose“, rimarca Pugliese.

“Basta dirigenti che scaldano le sedie! Serve gente che lavora, che produce e, soprattutto, serve gente che interviene subito sulle tante criticità esistenti che minacciano la vita degli automobilisti che percorrono la Statale 106”, conclude Pugliese.