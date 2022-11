Antoniozzi: “importanti risultati raggiunti sul mare pulito da Occhiuto con Procure e Arpacal”

6 Novembre 2022 12:08

La nota dell’On. Alfredo Antoniozzi deputato di Fratelli d’Italia

“Sono stati importanti i risultati raggiunti nel 2022 dalla giunta Occhiuto sul mare pulito e il convegno di domani dell’Arpacal, con la presenza del procuratore della Repubblica dì Vibo Valentia, Falvo, lo testimonia“. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi deputato di Fratelli d’Italia.

“È stato raggiunto l’obiettivo di una riduzione del 40 per cento sull’inquinamento, avviando i processi di collettazione dì tante strutture costruite negli anni 80 e 90 che, dì fatto, scaricavano in mare. Il lavoro a monte compiuto dalla Giunta, con il dipartimento ambiente e l’Arpacal e il contributo prezioso e operativo delle Procure e della capitaneria di Porto ha consentito di raggiungere traguardi già significativi pure nell’area del Tirreno cosentino che è quella più critica”.

“È importante registrare come la Regione stia lavorando già oggi per la prossima stagione -continua Antoniozzi – e per eliminare, nel giro di un triennio, completamente le aree di mare sporco. Se pensiamo all’importanza che assume il mare nelle strategie turistiche, oltre che ovviamente nella tutela della salute -conclude il deputato dì Fratelli d’Italia – ci rendiamo conto di come questo lavoro debba essere supportato a tutti i livelli istituzionali”.