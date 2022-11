Antoniozzi sul decreto rave party: “lo miglioreremo ma non limita libertà”

2 Novembre 2022 12:32

Antoniozzi: “il parlamento può migliorare il decreto legge sui Rave party ma non c’è nessuna limitazione alle libertà”

“Il parlamento può migliorare il decreto legge sui Rave party ma non c’è nessuna limitazione alle libertà“. Lo afferma in una nota l’on. Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia. “In sede di conversione potremo chiarire bene i criteri di applicazione che riguardano -dice Antoniozzi – raduni abusivi in cui sì occupano spazi altrui e si diffondono stupefacenti”.

“Pensare che questo decreto si applichi ad altro è fuori luogo –conclude Antoniozzi – e lo chiariremo bene in aula”.