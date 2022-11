Messina, Anbeta Toromani al Palacultura Antonello con lo spettacolo “Preludes”

23 Novembre 2022 11:00

Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, tre ballerini fra i più amati dal pubblico italiano, sono i protagonisti di Preludes, l’atteso appuntamento della 74^ Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina, in programma Sabato 26 Novembre alle ore 18 al Palacultura.

Uno spettacolo raffinato ed emozionante, costruito attorno al “Preludio”, una delle forme musicali più iconiche del repertorio pianistico con pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo dalla famosa pianista Sofia Vasheruk, che accompagneranno le coreografie di Massimo Moricone, coreografo riconosciuto nel suo talento da numerosi Premi internazionali.

Sarà un’occasione unica per poter apprezzare dal vivo lo straordinario talento di Anbeta Toromani, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi, prima come concorrente e poi come prima ballerina per diversi anni, conquistando rapidamente l’ammirazione del pubblico italiano.

Insieme a lei danzeranno Alessandro Macario, vincitore del premio Positano e protagonista in diversi ruoli principali in diversi balletti al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera di Roma, e Amilcar Moret Gonzalez, già primo ballerino presso il Bavarian State Ballet, Les Ballets de Montecarlo e lo Zurich Ballet e l’Hamburg Ballet, oltre ad aver lavorato come ballerino professionista nella trasmissione televisiva “Amici”. I costumi di Luca Dall’Alpi e il disegno luci di Claudio Schmid completano il cast rendendo lo spettacolo un’ opera d’arte.

Prevendita disponibile online e in tutti i punti vendita del circuito Boxoffice Sicilia. www.ctbox.it

Chi è Anbeta Toromani

Anbeta Toromani è nata a Tirana in Albania, dove ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza. Conseguito il diploma si è perfezionata a Baku, in Azerbaijan. Rientrata in Albania, è immediatamente entrata a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina, ricoprendo i ruoli principali di balletti celebri quali Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola, Paquita, Carmen. Nella stagione 2002-2003 partecipa, arrivando in finale, alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, dove poi rimane come prima ballerina e quindi come giudice, conquistando rapidamente l’ammirazione del grande pubblico. Tra i riconoscimenti ottenuti in questi anni si segnalano il Premio Gino Tani per le arti dello spettacolo e il Premio Danza&Danza. È stata invitata a danzare in diverse produzioni d’opera e balletto, tra cui il Macbeth con la regia di Pier Luigi Pizzi e le coreografie di Gheorghe Iancu e Carmen con le coreografie di Gheorghe Iancu e la regia del Premio Oscar Dante Ferretti. Dal 2012 al 2017 è stata al Teatro San Carlo di Napoli, ricoprendo i ruoli principali nello Schiaccianoci, in Giselle, in Coppelia e in Romeo e Giulietta. Nel 2013 è stata ospite all’Opera di Bratislava per Romeo e Giulietta di Massimo Moricone, balletto replicato con repliche anche in Italia, a Roma, Udine, Rovigo e Gorizia. Dal 2016 è ospite nei maggiori teatri italiani per le produzioni di Schiaccianoci, Coppelia e Carmen di Amedeo Amodio con la produzione di Daniele Cipriani Entertainment.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 1 Dicembre ore 18:00 Sala Laudamo

RASSEGNA GIOVANI TALENTI

Rassegna “GIOVANI TALENTI”

AMALIA SANTAMARIA soprano

SALVATORE MESSINA pianoforte

Musiche di Bellini, Donizetti, Puccini

Sabato 10 dicembre ore 18:00 Palacultura Antonello – Messina

JAE HONG PARK pianoforte

Primo premio 62° Concorso Pianistico Internazionale “F. Busoni” di Bolzano (2021)

Musiche di Schumann, Skrjabin, Franck