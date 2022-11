Allerta Meteo, violento ciclone su Calabria e Sicilia nel weekend: allarme alluvione sulla jonica

25 Novembre 2022 17:27

Dopo un Venerdì di sole illusorio e temperatura a tratti anche mite (raggiunti i +20°C in mattinata a Reggio Calabria), torna il maltempo in Calabria e Sicilia per un nuovo ciclone, particolarmente violento, che nel weekend flagellerà le due Regioni più meridionali d’Italia con fenomeni meteo estremi. Stavolta il versante più colpito sarà quello jonico, esattamente all’opposto rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi con il ciclone “Denise” che invece si è accanito sulla fascia tirrenica dove comunque anche nelle prossime ore non mancherà il maltempo.

Per domani, Sabato 26 Novembre, la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione in Sicilia e giallo in Calabria, ma a partire dal pomeriggio anche le zone joniche calabresi – soprattutto meridionali, nel reggino – saranno colpite da temporali molto violenti, che poi continueranno anche domenica. Attenzione alla fascia tirrenica siciliana: su Palermo e provincia non mancheranno nubifragi e temporali. Il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso anche lo Stretto di Messina, soprattutto nel pomeriggio-sera di Sabato. Attenzione a possibili trombe d’aria e piogge alluvionali. Sulla fascia jonica sarà anche un weekend di furiose mareggiate, e il maltempo procederà anche domenica: bisognerà attendere lunedì per un miglioramento delle condizioni del tempo, ancora una volta breve (di un giorno soltanto), perché martedì arriverà un’altra tempesta.

Dopo un lungo periodo di caldo anomalo e siccità nella prima parte dell'autunno, adesso la stagione ha imboccato la svolta più fresca e perturbata.