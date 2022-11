Allerta Meteo, inizia un weekend di maltempo: FOCUS su Calabria e Sicilia

19 Novembre 2022 10:48

Sono ore particolarmente calde tra Calabria e Sicilia: a Messina e Reggio Calabria abbiamo +22°C dopo i +24°C raggiunti ieri, e per due giorni consecutivi (ieri e oggi) la temperatura minima non è scesa sotto i +18°C, temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo che in riva allo Stretto dovrebbero oscillare tra i +12°C delle minime e i +19°C delle massime. La situazione, però, tornerà alla normalità da domani, Domenica 20 Novembre: un fronte freddo determinerà forti piogge e temporali, localmente intensi nelle ore pomeridiane e serali, che determineranno un netto calo delle temperature tale da rientrare in linea con le medie del periodo.

Oggi, invece, il maltempo sarà più lieve: molte nubi, qualche debole pioggia pomeridiana nel messinese e più forte in serata nel cosentino tirrenico. Ma il maltempo farà sul serio soltanto domani. Attenzione al forte vento: oggi scirocco, domani maestrale, in entrambi i casi sostenuto. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: