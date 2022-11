Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo: la protezione civile Calabria pronta ad intervenire

4 Novembre 2022 19:22

Allerta Meteo in Calabria: la Protezione Civile ha già lanciato l’allerta arancione per il cosentino tirrenico e l’allerta gialla per tutto il resto del territorio calabrese

Nelle prossime ore la Calabria sarà colpita da una forte ondata di maltempo che interromperà l’anticiclone che sta interessando la regione da diversi giorni. Il maltempo arriverà in Calabria nella tarda serata e domani, Sabato 5 Novembre, intensi temporali colpiranno la Regione soprattutto sulla fascia occidentale. La Protezione Civile ha già lanciato l’allerta arancione per il cosentino tirrenico e l’allerta gialla per tutto il resto del territorio calabrese.

Intervistato ai microfoni di MeteoWeb, il direttore generale della Protezione Civile della Calabria, Domenico Costarella, impegnato a Reggio Calabria nelle attività dell’esercitazione “Sisma Stretto 2022” che sono iniziate questa mattina, ha spiegato che il sistema è in allerta: volontariato, strutture operative e Calabria Verde sono pronti ad intervenire.