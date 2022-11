Allerta Meteo in Calabria: innalzato il livello ad arancione per stasera e domani

26 Novembre 2022 13:01

Nelle prossime ore la Calabria sarà colpita da un ciclone che sta interessando il Sud Italia nel weekend. Proprio per questo la Protezione Civile ha innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione. L’allarme è arancione per il pomeriggio-sera di oggi sulle province di Crotone, Catanzaro e nel cosentino jonico, e arancione nella provincia di Reggio Calabria per la giornata di domani.

In Calabria sono previste quindi piogge torrenziali sulla fascia jonica e venti impetuosi con forti mareggiate nel versante orientale della Regione. Sarà invece meno colpita la fascia tirrenica che nei giorni scorsi è stata messa in ginocchio dal maltempo determinato dal ciclone “Denise”.