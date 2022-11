Allerta Meteo, la protezione civile lancia l’allarme arancione e giallo per domani in Calabria

21 Novembre 2022 14:26

La protezione civile ha diramato per domani, martedì 22 novembre, l’allerta arancione e gialla in Calabria. L’allarme meteorologico sarà arancione per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nella Calabria nord-occidentale (provincia di Cosenza fascia tirrenica) e invece sarà gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali nel resto della Regione.

