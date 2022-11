Il Principe Alberto II di Monaco a Reggio, Occhiuto: “benvenuto in Calabria”

7 Novembre 2022 22:24

Il Principe Alberto II di Monaco a Reggio Calabria: visita al Museo dei Bronzi e successivamente si è recato alla Mediterranea

Pomeriggio a Reggio Calabria per il Principe Alberto II di Monaco, il quale si è recato al Museo Archeologico per visitare i magnifici Bronzi di Riace accompagnato dal Direttore Carmelo Malacrino e accolto dal Prefetto, dal sindaco ff Brunetti, dal sindaco ff metropolitano Versace, dal vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi e dal Governatore Roberto Occhiuto.

Subito dopo si è recato all’Università Mediterranea dove, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali per il suo impegno pluridecennale per la salvaguardia dell’ecosistema. Il presidente della Regione Calabria accoglie Alberto di Monaco con un messaggio sui social di “benvenuto“.