Africo: presentato il progetto di riqualificazione del campo sportivo | VIDEO

18 Novembre 2022 12:22

Novità positive per la cittadina di Africo, in provincia di Reggio Calabria. Il sindaco Domenico Modaffari ha annunciato con grande soddisfazione che è avviato il progetto di riqualificazione dello stadio comunale. Il primo cittadino ha sottolineato che verrà eseguita una gara d’appalto di 1 milione e 300 mila euro ottenuti attraverso il mutuo di Credito Sportivo a tasso zero ed un contributo della Regione Calabria.

I lavori per l’ammodernamento del campo sportivo della cittadina della locride inizieranno ad inizio 2023 e dovrebbero durare alcuni mesi.