Elezioni Comunali, l’affluenza alle urne a Sant’Eufemia d’Aspromonte

27 Novembre 2022 14:10

Si vota da questa mattina alle 07:00 e sino alle 23:00 in tre comuni italiani per eleggere il sindaco ed il consiglio comunale sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, per infiltrazioni della criminalità organizzata. A Sant’Eufemia d’Aspromonte, alle ore 12, si erano recati al voto 888 cittadini su circa 3.800 aventi diritto.

A Cutro, in provincia di Crotone, l’ente locale di maggiori dimensioni, sono oltre 9 mila i cittadini chiamati al voto e più di 4 mila a Pratola Serra, in provincia di Avellino.