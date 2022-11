ACR Messina-Monterosi, segna Lewandowski… ma è il portiere: gol pazzesco dalla sua metà campo | VIDEO

6 Novembre 2022 12:56

Michal Lewandowski protagonista della partita fra ACR Messina e Monterosi: il portiere dei peloritani segna direttamente dalla sua metà campo

“Ha segnato Lewandowski“. Un evento alquanto banale nelle domeniche calcistiche, vista l’incredibile vena realizzativa del bomber del Barcellona. Eppure, questa frase potrebbe assumere un significato incredibilmente differente se pronunciata in riva allo Stretto. Fra le file dell’ACR Messina c’è infatti Mical Lewandowski, che di professione fa il portiere e ha segnato un gol pazzesco contro il Monterosi Tuscia nel lunch match della 12ª giornata di Serie C. Il portiere polacco ha battuto con forza un calcio di punizione dalla sua metà campo, alla ricerca di un compagno in attacco, ma la traiettoria ha scavalcato il portiere avversario Alia finendo in rete.

Sarà l’aria dello Stretto che sviluppa il senso del gol nei portieri. Quando si parla di marcature degli estremi difensori, infatti, è impossibile non citare la rete di testa di Taibi, ex portiere e attuale ds della Reggina, contro l’Udinese nel 2000.