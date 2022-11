7 Novembre 2022 17:13

L’Acr Messina entra nel settore degli eSports grazie alla collaborazione con Reghium eSports: prima “uscita” il 10 e 11 novembre alla FIFAe Club Series 2023

“L’Acr Messina è lieta di annunciare l’entrata nel settore eSports in collaborazione con la Reghium Esports ASD. Il Team parteciperà alla prossima FIFAe Club Series 2023 che si terrà online il 10 e 11 novembre e anche al prossimo campionato di eSerie C. Le sorprese non sono finite qui perché daremo la possibilità ai nostri tifosi di vestire la maglia ufficiale sia come staff che come player e di partecipare anche a fantastici tornei dedicati. Giovedì saranno presentati i Pro Player che ci rappresenteranno alla FIFAe Club Series 2023″. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club.

“Puoi seguire i passi del nostro settore direttamente sul profilo ufficiale Instagram: https://www.instagram.com/acrmessinaesports/, sul sito e sui profili ufficiali della società. Reghium è un team ormai affermato nel settore eSports e da poco è stato anche incoronato Campione del Sud Italia nel campionato Federale FIDE su Fifa. All’interno ci sono più team su giochi sparatutto e anche MOBA. È possibile il mondo esports tramite il loro sito www.reghiumesports.gg”.