26 Novembre 2022 13:09

“Quella sull’abuso d’ufficio è una legge liberticida, che da anni tiene ingessati i nostri enti locali. Amministratori e dirigenti di Comuni e Regioni molto spesso hanno il terrore di firmare atti o documenti perché temono inchieste o procedimenti giudiziari. Una riforma coraggiosa di questa materia non è solo auspicabile, ma ormai non più rinviabile”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al “Quotidiano del Sud”.