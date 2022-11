Aborto, Fratelli d’Italia: “non toccheremo la 194, semmai la applicheremo”

13 Novembre 2022 11:59

Aborto: la nota dell’on Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

“La legge 194 è un caposaldo giuridico di grande portata che la nostra maggioranza non toccherà. Semmai applicheremo tutta la parte preventiva che è rimasta inattuata“. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La 194 è in realtà una legge che tutela la maternità – dice Antoniozzi – impegnandosi a rimuovere tutti gli ostacoli sociali che ostano al prosieguo della gravidanza. In questi anni le interruzioni volontarie di gravidanza sono diminuite – dice ancora Antoniozzi – ma in molte parti d’Italia,anche per la sospensione del turnover, i consultori sono stati spogliati di personale e risorse adeguate. Potenziare i consultori, metterli in rete con i servizi sociali come recita la 194 sarà un compito importante della maggioranza. Ognuno di noi sa che l’aborto è un dramma soprattutto per la donna – conclude Antoniozzi – e molte donne,se sostenute, scelgono la strada della maternità”.