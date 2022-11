A Messina il workshop “La Partecipazione come condizione abilitante per lo Sviluppo Sostenibile: il potenziale del Sistema SNSvS”

11 Novembre 2022 14:55

Il 15 novembre si terrà il workshop laboratoriale “La Partecipazione come condizione abilitante per lo Sviluppo Sostenibile: il potenziale del ‘Sistema SNSvS'”. L’evento è organizzato dal MI.T.E. in collaborazione con le Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Il prossimo 15 novembre nel salone degli specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, dalle ore 10.30 alle 16.30, si terrà il Workshop Laboratoriale “La Partecipazione come condizione abilitante per lo Sviluppo Sostenibile: il potenziale del Sistema SNSvS” organizzato, nell’ambito del progetto CReIAMO PA, dal Ministero per la Transizione Ecologica in collaborazione con le Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.

Il workshop sarà occasione di approfondimento sul vettore 3 “Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile”. Vuole essere un momento di confronto e riflessione sulle nuove forme di collaborazione e partenariati per la sua attuazione, in stretta connessione con il vettore 2 “Cultura per la sostenibilità”.

Dopo i saluti istituzionali del dott. Federico Basile, sindaco Metropolitano di Messina e dell’avv. Carmelo Versace, Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, prenderà il via una prima sessione di approfondimento relativa al processo di coinvolgimento dei partenariati nel sistema nazionale, regionale e metropolitano per le Strategie per lo Sviluppo Sostenibile. La seduta sarà dedicata allo scambio di esperienze, strumenti e best practice sviluppati da Città metropolitane e Regioni.

La sessione pomeridiana sarà dedicata ad esplorare le modalità di coinvolgimento più efficaci per garantire la più ampia partecipazione, di enti territoriali e società civile, nella fase di attuazione delle Strategie e delle Agende per lo Sviluppo Sostenibile, anche attraverso un approfondimento sulle possibili modalità di collegamento tra le attività del Forum Nazionale e dei Forum Territoriali.