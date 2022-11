A Bova Marina tutto pronto per “La festa dell’albero”

22 Novembre 2022 14:02

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina su iniziativa dell’assessore all’ambiente Elvira Tuscano e consigliere con delega al verde pubblico Maria Luisa Napoli d’intesa con la Pro-loco, l’associazione ambientale “Preziosa Zavettieri”, l’associazione culturale Thetis e l’associazione “Mondo Verde” hanno organizzato la “Festa dell’albero”, riconosciuta ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 10 del 14/01/2013 e promossa dal Ministero dell’Ambiente. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il prezioso patrimonio arboreo e ricordare il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali, urbani e al benessere per l’intera comunità, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica. Con l’adesione all’iniziativa e il coinvolgimento delle scuole, l’Amministrazione favorisce un’esperienza di sensibilizzazione all’educazione e al rispetto dell’ambiente e del bene pubblico.

In occasione di tale giornata, tutte le scuole del territorio comunale anche alla luce del 15° obiettivo dell’Agenda Europea 2030, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa sono invitate a promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale e di favorire l’adozione dei comportamenti quotidiani ecosostenibili.

L’iniziativa avrà luogo venerdì 25 novembre alle ore 9:30 presso il lungomare villetta “Vespia” e seguirà il seguente programma:

Piantumazione di essenze arboree per ogni bambino nato nell’anno 2022 e consegna attestati alle famiglie; consegna di un albero ad ogni scuola, con geolocalizzazione, con il motto “Mettiamo radici per il futuro”. Per la messa a dimora da parte degli alunni negli spazi di pertinenza dei plessi di appartenenza o area pubblica individuata, l’Amministrazione Comunale fornirà aiuto con il personale addetto.

A conclusione dell’evento, a Piazza ex mercato coperto, si farà una breve riflessione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A tal proposito l’Amministrazione Comunale piantumerà un albero (Cersis siliquastrum) geolocalizzato: albero dedicato alle donne vittime di violenza come simbolo della vita che continua, con la speranza di un futuro dove ci sia più rispetto e amore, mentre l’associazione Thetis installerà un paio di scarpe rosse simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Saverio Zavettieri, vuole sensibilizzare le giovani generazioni e la cittadinanza su un fenomeno tuttora preoccupante nel nostro Paese e proprio in questo giorno, ci tiene a ribadire l’importanza della prevenzione e del rispetto di ogni essere umano sostenendo tutte quelle iniziative contro la violenza sulle donne, per la parità di genere e la tutela dei diritti dei bambini. E’ doveroso ringraziare “Calabria Verde” che ha messo a disposizione a titolo gratuito, circa 160 piantine per l’evento impiegate per la riqualificazione delle area degradate.