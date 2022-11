Reggio Calabria, torna Restate in Strada: appuntamento a Villa San Giuseppe domenica 13 novembre

11 Novembre 2022 11:50

Domenica 13 novembre torna, in versione autunnale, “Restate in Strada”: appuntamento a Villa San Giuseppe

“Torna Restate in Strada in versione autunnale. Domenica 13 novembre saremo nella Vallata del Gallico, a Villa San Giuseppe, per parlare del significato storico, sociale e antropologico delle nostre fiumare, nonché del loro delicato equilibrio ambientale, da proteggere e tutelare“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dal collettivo “La Strada“.

“Dopo una passeggiata fotografica lungo il percorso, di notevole interesse storico e naturalistico, dell’arancia “Belladonna” – varietà agrumaria così importante per l’economia della Vallata –, in cui saremo guidati dall’esperienza di Maurizio Malaspina, potremo ammirare gli scatti di Fabio Itri dal work in progress “’spremunti”, progetto fotografico dedicato alla montagna reggina. Fabio Itri, reggino, ha pubblicato le sue foto su Le Monde, National Geographic, Der Spiegel, L’Espresso, Internazionale, solo per citare alcune delle collaborazioni più significative. – prosegue il collettivo “La Strada” – Successivamente, nei locali della Biblioludoteca “Rian-Carlo Pizzi”, sita in via dei Monti, 144, in Villa San Giuseppe, converseremo con Francesco Tripodi, ricercatore storico e autore del blog “Storie delle sette fiumare”, Antonino Sgrò (presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria) e Gerardo Pontecorvo (segretario della Federazione Metropolitana di Europa Verde). Al termine del dibattito, è previsto un momento ristoro.

Nel corso dell’evento, verrà lanciata l’iniziativa benefica di Mediterranean Hope “Fuori dal buio”, di cui vi daremo ragguagli nei prossimi giorni. La passeggiata fotografica partirà dalla piazza antistante la Parrocchia di San Giuseppe in Villa San Giuseppe“.