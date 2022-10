Zelensky chiama Meloni: “venga a visitare l’Ucraina”

1 Ottobre 2022 10:39

L’invito attraverso l’interlocuzione con il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak

Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha avuto in queste ore un colloquio telefonico con il presidente del Copasir, Adolfo Urso, durante il quale in un primo momento si è congratulato con il partito di Fratelli d’Italia e con il suo leader Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni tenutesi in Italia il 25 settembre. Inoltre, è stata anche espressa la speranza per l’attuazione della posizione a sostegno dell’Ucraina dopo la formazione del nuovo governo italiano, che al momento è stata confermata.

Gli interlocutori – informa una nota dell’Ufficio – hanno discusso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello: Andriy Yermak, a nome del presidente Zelensky, ha invitato Giorgia Meloni a visitare l’Ucraina.