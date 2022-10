22 Ottobre 2022 14:41

Ucraina, Zelensky: “le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio d’Italia”

Arrivano puntuali gli auguri del presidente dell’Ucraina, Zelensky: “le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio d’Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo”.

Ricordiamo che questa mattina l’intero Governo di Centro/Destra ha giurato al Quirinale dinanzi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.