Vulcano: denunciate dieci persone per abusivismo edilizio

10 Ottobre 2022 11:50

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio anche sulle Isole Eolie

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio anche sulle Isole Eolie. Nel corso dei servizi, i militari della Stazione Carabinieri di Vulcano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona di Pozzo di Gotto dieci persone, ritenute responsabili, a vario titolo, ognuna per le opere accertate nel terreno di proprietà, di violazioni al Testo Unico in materia di edilizia, nonché di realizzazioni di opere in assenza di permesso a costruire, anche in aree soggette a vincolo sismico ed in assenza dei pareri del Genio Civile, del Corpo Forestale Regionale e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Tra le violazioni accertate, l’aver costruito una villa in area diversa da quella autorizzata, l’aver impiantato una casa prefabbricata predisposta ad allaccio idrico ed elettrico senza alcuna autorizzazione, l’aver realizzato un deposito e due cisterne in cemento senza autorizzazione, l’aver realizzato un’opera abusiva con una roulotte in sede stabile con relativo allaccio idrico a cisterna, al fine di farne un’unità abitativa da utilizzare.