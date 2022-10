Volley Reghion, domenica il primo derby di Calabria contro Pallavolo Crotone

21 Ottobre 2022 10:40

Genovese e compagne affronteranno in trasferta una squadra in cerca di riscatto

Dopo la prima vittoria interna, la Volley Reghion affronta la trasferta di Crotone per provare a portare a casa la prima vittoria esterna. Il calendario della terza giornata del Girone M di Serie B2, prevede, domenica 23 ottobre alle ore 17.30, il test del Palakrò contro la Pallavolo Crotone, un match aperto ad ogni risultato e vietato ai deboli di cuore: le reggine sono a caccia di punti salvezza e sono galvanizzate dalla vittoria contro la Volley Valley, le pitagoriche vogliono cancellare il ko subìto di misura in quel di Zafferana. Sarà importante muovere la classifica, e coach Pellegrino sta continuando a dare il suo contributo per amalgamare ulteriormente il gruppo e creare ulteriore sintonia tra le ragazze.

Rispetto al primo match di campionato, perso in tre set in casa del Traina, il tecnico reggino dispone di due pedine in più da schierare sul proprio scacchiere: Giulia Speranza è finalmente ristabilita e ha già dato il suo contributo nella partita vinta lo scorso weekend; Sara Speranza è invece il volto nuovo del gruppo. La prima punterà a bucare il muro crotonese ed a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, la seconda è arrivata a corte di Pellegrino in tempo per la seconda di campionato e indosserà la maglia di libero. La Fipav ha comunicato la coppia arbitrale designata per dirigere l’incontro: si tratta di Claudia Durante e Giovanni Notaro. Il match sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina “Pallavolo Crotone”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “Volley Reghion”.