Vittorio Sgarbi in diretta TV da Palmi esalta su Rete 4 la straordinaria bellezza della Varia

4 Ottobre 2022 16:12

Vittorio Sgarbi ha girato vari posti della Calabria tra cui San Giovanni in Fiore e Palmi

Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi ha visitato diversi posti della Calabria, nel pomeriggio di lunedì si è recato a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, per la prima edizione del “Premio Città di Gioacchino da Fiore”, evento patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, che ha come obiettivo quello di contribuire a divulgare nel mondo l’importanza e l’attualità del messaggio di speranza dell’abate calabrese.

Continuando il tour Sgarbi si è recato anche a Palmi, in provincia di Reggio Calabria e proprio da Palmi si è collegato in diretta con Nicola Porro su Quarta Repubblica e ha esaltato le bellezze della Varia, tradizionale e famosissima festa popolare palmese. Sgarbi ha affermato che proprio a Palmi ha avuto modo di conoscere la storia e la tradizione della Varia, una delle grandi processioni con macchine a spalla come quella di Viterbo, di cui Sgarbi è ospite in questi giorni “qui dall’amico sindaco Ranuccio”.