Vittoria Coppolino Regina della Dama Italiana: la giovane di Reggio Calabria vince il Trofeo più ambito

17 Ottobre 2022 15:29

La giovane reggina Vittoria Coppolino porta ancora una volta in alto in Italia il nome di Reggio Calabria, conquistando la XX Edizione del Trofeo Coppa Città di Lecce di Dama

Organizzato dall’A.s.d. “Dama Lecce” e dal Consigliere Federale Michele Faleo, lo scorso fine settimana, presso l’Hotel Zenit Salento, si è tenuta la XX edizione del Trofeo Coppa Città di Lecce, divenuto ormai da anni, il Trofeo più ambito a livello nazionale di Dama. I sessanta partecipanti sono stati suddivisi in 6 gruppi di gioco. Fra questi le giovanissime sorelle Coppolino, Vittoria e Viola, che forti dei recenti successi ai campionati italiani giovanili dello scorso luglio a Palermo, hanno voluto mettersi alla prova anche in terra Salentina. Al termine della competizione, Vittoria Coppolino è riuscita ad imporsi nel gruppo Provinciali sui più esperti Pompeo Faragone di Cosenza 2 classificato ed Anna Brescia di Lecce terza classificata. Bene anche la piccola Viola che nel gruppo ragazzi è riuscita a conquistare un ottimo 4 posto.

Un’affermazione, quella di Vittoria Coppolino, che va ad impreziosire la sua bacheca e quella dell’A.s.d. “il bianco e il nero” del presidente Antonino Cilione, che da formatore non può che gioire per questi successi provenienti dal vivaio. L’A.s.d. “il bianco e il nero”, sempre in cerca di nuovi talenti, attende trepidante l’adesione di quanti volessero conoscere meglio il nobile gioco della dama.