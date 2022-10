Villa San Giovanni, proposta di vincolo per il complesso di Torre Cavallo e Forte Murattiano

22 Ottobre 2022 20:05

La soddisfazione del Comitato “Salviamo Torre Cavallo…e non solo”

“Con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio il “Comitato Salviamo Torre Cavallo…e non solo” di Villa San Giovanni è lieto di comunicare a tutti gli amici, simpatizzanti e cittadini villesi che è stata emessa da parte della Soprintendenza di Reggio Calabria in data 18 ottobre 2022, per il complesso di Torre Cavallo e Forte Murattiano siti in località Santa Trada, la Proposta di vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali. La notifica di avvio del procedimento di interesse culturale inviata giorno 18 u.s. ai proprietari dei beni, infatti, comporta in via cautelare che gli stessi beni siano già sottoposti a partire da quella data ad una misura di tutela storico-culturale e quindi che siano già vigenti vari obblighi, divieti e diritti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel Procedimento, come per esempio la vigilanza e l’ispezione dei beni, il divieto di eseguire interventi non autorizzati dalla Soprintendenza e l’impossibilità di alienare i beni senza autorizzazione. Pertanto un primo importante passo è stato fatto grazie all’impegno profuso dagli attivisti del Comitato che vede tra le sue fila numerose e diverse professionalità, le quali hanno collaborato in questi ultimi 18 mesi gomito a gomito con l’Amministrazione comunale e con la Soprintendenza per raggiungere questo primo importante obiettivo”. Così in una nota, con grande entusiasmo, il Il Comitato “Salviamo Torre Cavallo…e non solo”.

“Proprio per discutere del futuro e dei prossimi passi da seguire, il Comitato è stato ricevuto nel pomeriggio di giorno 20 ottobre a Palazzo San Giovanni dall’Amministrazione Comunale di Villa e dal Sindaco Avv. Giusy Caminiti. È stato un incontro proficuo, il primo con la nuova amministrazione comunale eletta a Giugno, che ha permesso di rinnovare le basi di una reciproca collaborazione al fine di poter insieme contribuire alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni storici villesi. Si è parlato infatti dei futuri progetti da mettere in campo, per Torre Cavallo-Forte Murattiano ma non solo, in quanto il Comitato ha espresso all’Amministrazione comunale la volontà di intraprendere iniziative che riguarderanno anche altri beni storici villesi. Il Comitato quindi ha rinnovato il proprio impegno, perché ritiene che il rilancio della Città passi anche da un pieno e funzionale recupero dei suoi beni di importante valenza storico-culturale, restando sempre aperto al contributo di tutti coloro che vorranno abbracciare questo percorso iniziato nel 2021″.