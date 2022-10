Villa San Giovanni, l’8 ottobre prende il via il Correnti Festival d’Arte e Cultura

6 Ottobre 2022 18:05

Prenderà il via sabato 8 ottobre il Correnti Festival d’Arte e Cultura organizzato dall’amministrazione comunale di Villa San Giovanni

Il CORRENTI Festival d’Arte e Cultura organizzato dall’amministrazione comunale Villa San Giovanni apre ufficialmente i battenti. Sabato 8 ottobre alle ore 18:00 si svolgerà presso l’ex mattatoio comunale la presentazione del libro ‘Vento di libertà’ in presenza dell’autore Lelio Bonaccorso: un romanzo a fumetti ispirato alle vicende dei Vespri Siciliani, una “saga familiare che celebra il coraggio e la determinazione di due donne in una Sicilia medievale provata dal dominio angioino”; Lelio Bonaccorso riesce a raccontare la storia, le storie , attraverso un linguaggio visivo coinvolgente, dalla forte potenza comunicativa capace di trasmettere, con la scelta dei colori, profumi e sensazioni del territorio siciliano e, attraverso la parte storica romanzata, tematiche importanti sempre attuali come la voglia di libertà e il contrasto ai pregiudizi.

Lelio Bonaccorso è fumettista, illustratore e insegnante presso le Scuole del Fumetto di Palermo e Messina, tra le sue opere si ricorda ‘Peppino Impastato, un giullare contro la mafia”, “ Gli ultimi giorni di Marco Pantani” e una versione a puntate di “Gli arancini di Montalbano” per la Gazzetta dello Sport. Dopo la partecipata apertura che ha visto protagonisti gli studenti e le scuole del territorio, si entra quindi nel vivo della prima edizione dedicata all’editoria ed più in generale alla sensibilizzazione alla lettura: undici appassionanti appuntamenti pensati per tutte le età, un programma che vede in rassegna presentazioni di fumetti, romanzi, saggi e reading tutte in presenza degli autori.

Proposte di grande valore tra le quali anche la presentazione di un testo candidato al premio Strega. Parole e riflessioni che, come le correnti del nostro mare, trascinano verso una nuova comprensione di noi stessi, del territorio, della nostra storia. Ad aderire al progetto numerosi soggetti protagonisti dell’associazionismo locale che hanno voluto confermare ancora una volta il proprio ruolo di acceleratore sociale e catalizzatore culturale al servizio della comunità, una collaborazione che proseguirà nel tempo e permetterà di esplorare e condividere nuovi progetti.

Una comunità che genera e si rigenera. La cittadinanza è invitata a partecipare agli incontri.