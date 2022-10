Girano un video porno allo stadio: è scandalo al Guarani, club allenato dall’ex Reggina Mozart

26 Ottobre 2022 18:19

Un video porno girato tra gli spalti dello stadio, senza che il club sapesse nulla. Lo scandalo è scoppiato in Brasile, nell’impianto Brinco de Ouro, casa del Guarani, squadra allenata da una vecchia (e amatissima) vecchia conoscenza della Reggina, l’ex centrocampista e capitano Santos Batista Mozart. Non è dato sapere con sicurezza a quando il video possa risalire, ciò che è certo è che la società non sapeva nulla e per questo la stessa ha deciso di avviare un’indagine interna per capirne di più.

Secondo quanto riporta Fanpage, la protagonista del video è Manu Fox, attrice hard abbastanza nota in Brasile. L’ufficio stampa del club ha spiegato che il video è stato girato senza autorizzazioni e che le indagini interne verranno svolte grazie all’ausilio del sistema di sorveglianza dello stadio, che nel momento del video era vuoto. La clip non è stata quindi, ovviamente, girata durante una partita.