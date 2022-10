Vibo Valentia, aggredisce il personale della Questura senza motivo: bloccato con il taser e arrestato

3 Ottobre 2022 12:11

Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Vibo Valentia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il soggetto si è recato nell’ufficio emigrazione della Questura e, senza un apparente motivo, si è scagliato contro il personale addetto al front office protetto da vetri anti effrazione, danneggiando anche gli arredi presenti nella sala d’aspetto dell’ufficio.

L’uomo ha dato in escandescenza e prima che venisse bloccato dagli agenti, ha anche lanciato alcuni oggetti contro la Polizia, intervenuta in ausilio dei colleghi dell’ufficio immigrazione. La persona arrestata è inoltre arrivata al punto di avvicinarsi pericolosamente ai poliziotti rendendo cosi necessario l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici, taser che è servita a immobilizzarlo senza nessuna conseguenza per la sua salute.