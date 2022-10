9 Ottobre 2022 19:34

Urso: “con il governo di Mario Draghi il futuro governo potrebbe avere continuità in alcuni aspetti del programma”

“Con il governo di Mario Draghi il futuro governo potrebbe avere continuità in alcuni aspetti del programma: per quanto riguarda l’energia e per quanto riguarda la politica estera di difesa, sulla guerra in Ucraina”. E’ quanto afferma il presidente del Copasir, Adolfo Urso a ‘Mezz’ora in più’.

“È chiaro che vi sono elementi che abbiamo sollecitato al governo su cui ci sarà una sorta di continuità”, conclude Urso.