Uomini e Donne, chi è Francesco Cama? Il modello di Reggio Calabria corteggiatore di Lavinia

12 Ottobre 2022 12:17

Francesco Luca Cama a Uomini e Donne: il modello di Reggio Calabria corteggia la bella tronista romana Lavinia Mauro

Fra i corteggiatori di “Uomini e Donne”, programma di punta del pomeriggio di Canale 5, è protagonista anche un giovane ragazzo di Reggio Calabria, Francesco Luca Cama. Nato il 5 febbraio 1992, Francesco ha frequentato l’università di Roma Tor Vergata, fa il fisioterapista ed è appassionato di sport, in particolare di pallanuoto. Francesco ha anche sfilato anche come modello nelle passerelle di moda della Fashion Day di Reggio Calabria, evento di grande successo organizzato da Antonio Sapone e Giovanni Barcella nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà.

Francesco è fra i corteggiatori di Lavinia Mauro, 26enne studentessa di Scienze politiche e relazioni internazionali che aveva già partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Nicolò Briganti. Gli occhi del colore delle acque dello Stretto, il fisico scolpito e la sua bellezza mediterranea basteranno a Francesco per far innamorare la bella tronista romana?