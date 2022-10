Unione dei Comuni dei Nebrodi, via al progetto “Tutti inclusi” per l’integrazione dei disabili

10 Ottobre 2022 20:01

Nasce il progetto ”Tutti Inclusi” promosso dall’Unione dei Comuni di Capri Leone

Nasce il progetto ”Tutti Inclusi” promosso dall’Unione dei Comuni di Capri Leone, San Salvatore di Fitalia e San Marco D’Alunzio e indirizzato all’integrazione dei soggetti “fragili”, mediante la realizzazione di attività per ridurre l’isolamento e il disagio legati alle condizioni di disabilità. “L’Unione dei Comuni vuole schierarsi in prima linea per aumentare il tasso di inclusione dei diversamente abili sul proprio territorio – afferma il Presidente dell’Unione e sindaco di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante. Lo faremo intanto con un progetto bimestrale per il 2022, rivolto a utenti tra i 18 e i 55 anni, con disabilità, disoccupati e con residenza in uno dei Comuni dell’Unione”.

“Con tale progetto – continua il Primo cittadino – vogliamo accogliere gli utenti beneficiari nei settori dell’Amministrazione comunale, come: servizi scolastici, lavori socialmente utili, piccola manutenzione, cura del verde pubblico, segreteria, attività museali e altri rami di pubblica utilità anche in smart working”.

Per ogni utente è previsto un monte di 150 ore, con un impegno massimo di 25 ore a settimana e un rimborso orario pari a 5 euro l’ora.